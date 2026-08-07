Lucca, quale futuro? Modugno: "Non è ai margini del progetto, sta particolarmente bene"

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Francesco Modugno parla di Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca, i due attaccanti del Napoli che sarebbero in uscita.

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha spiegato che Lukaku continua a considerarsi un giocatore da calcio europeo ad alto livello: "Bisogna capire quale squadra potrebbe soddisfare le ambizioni legittime di Lukaku, che si sente da Europa, e la valutazione del Napoli di una decina di milioni, trattabili".

Modugno su Lucca

Discorso differente per Lorenzo Lucca, che non è fuori dal progetto: "Ha fatto gol, lo vedremo anche domani, lui è qui e sta anche particolarmente bene. Ai margini del progetto non è, ma è tra quelli che potrebbero partire come Lang in caso di offerte". Soltanto dopo aver alleggerito il reparto il Napoli potrebbe accelerare per il brasiliano: "Dovesse il Napoli tagliare qualcosa, Gabriel Jesus sarebbe un bel colpo", ha concluso Modugno.