Dg Udinese su Lucca: "Una stagione storta può capitare, ma è forte! Si prenderà la scena"

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Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, ha parlato anche dell'ex bianconero Lorenzo Lucca e crede ancora nelle sue potenzialità.

Non c'è solo il nome di Kristensen in uscita nel mercato dell'Udinese. Il dg del club friulano, Franco Collavino, parlando a Sky Sport ha fatto anche un punto generale su quello che potrà succedere nelle prossime settimane: "Quest'anno ci sarà il rischio che molte operazioni si concentreranno nella parte finale della sessione. Così come le richieste per i giocatori che potranno arrivare all'ultimo. Abbiamo delle trattative anche abbastanza avanzate, nei prossimi giorni vedremo l'evoluzione. Priorità al portiere? È uno degli elementi sui quali stiamo lavorando".

Udinese, Collavino elogia Lucca

Collavino, presentando la Friuli Venezia Giulia Cup dove l'Udinese affronterà in un triangolare il Barcellona e il Nottingham Forest, si sofferma brevemente anche su Lorenzo Lucca. L'ex attaccante dell'Udinese è reduce dagli ultimi mesi deludenti con le maglie del Napoli e dello stesso Nottingham: "Con noi ha fatto molto bene, ha grandi potenzialità, poi ci sta affrontare una stagione negativa. Ma le sue potenzialità restano intatte e può prendersi la scena in futuro"