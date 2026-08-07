Calciomercato Napoli, Di Fusco: "C'è una domanda da farsi, provoca un po' d'ansia"

vedi letture

Raffaele Di Fusco parla del calciomercato del Napoli e del Centenario.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: "Non è una sorpresa che il mercato del Napoli fosse bloccato. La rosa è molto ampia. A fine campionato dell'anno scorso già si era detto che servisse un vice Di Lorenzo, un attaccante, serviva qualche rinforzo. Ma è pure vero che non puoi avere 50 giocatori. Il Napoli delle big è l'unica a non aver fatto acquisti e questo fa riflettere. Credo che Allegri il prima possibile voglia la rosa al completo. Gli altri concorrenti, eccetto la Roma, hanno già acquistato titolari. Il Napoli no. La domanda dovrebbe essere: Se non riusciamo a vendere qualcuno, arriverà lo stesso qualcuno? Questo dovrebbe provocare un po' di ansia. La rosa è competitiva, ma rimani fermo e gli altri vanno avanti. Manna deve darsi un po' una mossa".

Di Fusco sul Centenario del Napoli

"Emozionato a vivere la festa dei 100 anni del Napoli? È stato molto bello. Per un napoletano, vivere i 100 anni del club è stata una cosa molto bella e sentita. Sono cresciuto in questa società. Sono arrivato nel '75 e sono andato via nel 2001. Per molti di noi il Napoli è una seconda pelle. E questa è stata l'occasione per rivedere vecchi compagni. Noi Legends ci stiamo vedendo un po' più spesso attraverso eventi benefici. Ma il Centenario è stato importante per i tifosi. Sul palco eravamo fradici di sudore (ride ndr). L'immagine più bella è data dai tifosi, dalla partecipazione. I tifosi hanno guardato con gli stessi occhi i campioni dell'era di Maradona ai campioni di oggi. E quando il tifoso ascolta e partecipa, è l'immagine più bella. È iniziato tutto da Diego, se Diego non fosse arrivato non ci sarebbe stato nulla. Ecco perché è ancora presente nei tifosi, nei bambini, in tutto ciò che rappresenta Napoli".