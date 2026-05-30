Brambati promuove Allegri-Napoli: "Grande stima con ADL e squadra adatta a lui"

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L'ex calciatore Massimo Brambati parla di Max Allegri al Napoli: dalle difficoltà societarie al Milan al rapporto con Aurelio De Laurentiis

Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, ai microfoni di TMW Radio ha parlato della scelta del Napoli di ingaggiare Massimiliano Allegri. Queste le sue dichiarazioni: "C'è grande stima tra Allegri e ADL e so al 100% che nel momento in cui viene cercato per fare i nuovi tre anni alIa Juve, De Laurentiis lo ha massacrato di telefonate per andare al Napoli. Poi lui aveva anche Inter e Real Madrid, ma andò alla Juve. E con ADL sono rimasti in grandissimi rapporti. Qualcuno al Milan ha remato decisamente contro, sperando poi che si potesse andare comunque in Champions. Detto questo, c'è stato Tare che non ha potuto fare il proprio lavoro, e ha le qualità per farlo. E quando perde con la Lazio, io sento Max e lo sento molto preoccupato per la qualificazione in Champions. Se dopo quel ko sei ancora preoccupato, vuol dire che hai annusato qualcosa. Lo vedo più pronto per Allegri questo Napoli.

La Juventus? La vedo malissimo, perchè sono rimaste persone inadeguate e Spalletti è solo. Mi sarei aspettato che Spalletti se ne andasse. Non mi aspetto un addio, perché se non c'è stato finora...ll fantasma di Conte a Torino è perenne. Per Spalletti sarà durissima. Ha personalità attorno incompetenti e inadeguate".