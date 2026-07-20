Guardiola CT? Rampulla perplesso: "Non è semplice e non lo ha mai fatto"

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Si è concluso il Mondiale con la vittoria della Spagna:

"Ha vinto la squadra che meritava di più. Se hai grandi giocatori che si mettono al servizio della squadra, vinci, non c'è nulla da fare. E' un gioco di squadra questo. L'Argentina non ha fatto un tiro in porta, sicuramente era l'avversario superiore che ha impedito agli argentini di esprimersi. E' la dimostrazione che un calcio diverso si può fare".

Dibu Martinez, che piace tanto alla Juve, è stato il miglior portiere del Mondiale?

"No, anche ieri ha fatto parate normali, forse una più difficile su una spizzata di testa. Anche la parata su punizione di Yamal è telefonata, leggibile. Mi è piaciuto proprio Unai Simon, per il modo di interpretare il ruolo. Nel primo tempo era fuori area per anticipare Messi in contropiede. Lui è un portiere presente, mi piace molto. Mi piacciono i portieri propositivi. Non so se sarebbe un grande affare il Dibu Martinez per la Juve. Voglio un ragazzo giovane in porta alla Juve. Anche perché Martinez comunque costa".

Lautaro meritava di giocare la finale?

"E' quello che ha fatto più gol e meritava comunque di giocare. Magari all'inizio hai impostato la sfida in un certo modo, però con i cambi potevi metterlo, serviva una punta diversa. Sennò rinunci 120 a fare la partita e poi puoi prenderlo il gol, come è stato".

Guardiola ct, come lo vedrebbe?

"Non ha mai fatto il ct, non è così semplice farlo".