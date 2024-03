Cds, Mandarini: "Riflessioni su Meluso, ma non è detto che vada via. Vi spiego..."

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Meluso? Ci sono delle riflessioni in atto, dipende anche da quelli che saranno i disegni dirigenziali di De Laurentiis. Potrebbe anche essere allargata l'area, non è detto che debba andare via necessariamente Meluso.

A prescindere da come andrà la stagione, l'importante è che il direttore sportivo possa avere una certa libertà d'azione e una certa linea di comportamento dirigenziale. Ci sta che De Laurentiis partecipi attivamente alla vita della società, non è l'unico a farlo. Ma l'importante è che siano ben definiti i ruoli. Il Napoli dovrebbe tornare quello dell'anno scorso. L'anno scorso tutto ha funzionato perché i ruoli erano ben definiti, c'era un interfacciarsi continuo".