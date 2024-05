Galderisi: "Scamacca? Sarebbe un rischio prenderlo al posto di Osimhen"

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Galderisi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Scamacca sta facendo cose straordinarie quest’anno, ma è doverso da Osimhen. Basta servirlo e lui fa goal. Gli Europei saranno fondamentali per lui per capire quanto possa incidere in certe competizioni.

Però sostituire Osimhen con Scamacca è un bel rischio. Osimhen? Si muove con facilità, fa sempre il movimento giusto e quando riparte diventa imprendibile. Io avrei premiato il suo gesto in occasione del secondo goal ad Udine, il goal gliel’avrei dato (scherza ndr.). Ha caratteristiche che non vedo in giro per l’Europa. Dovbik? Un altro Osimhen non lo trovi, poi bisogna capire che cosa vuol fare il Napoli. Santiago Gimenez? In prospettiva potrà fare grandissime cose, mi piace molto, si fa rispettare in area di rigore”.