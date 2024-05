L'ex agente di Koulibaly: "Forse ho capito chi spinge Kvaratskhelia verso il Psg"

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia verso il PSG? Mi sorprenderebbe, non ho mai sentito questa notizia. Forse sarà Sagnol a spingerlo verso il Psg perché è francese, ma non ci credo a questa notizia.

Pioli? Non conosco il suo futuro, ma è un allenatore top e se il Napoli vuol ripartire con un ciclo vincente sarebbe una buona soluzione. Penso avrà anche altre richieste oltre al Napoli, toccherà a Stefano valutare, so che lui ha sempre avuto il pallino di fare un’esperienza all’estero”.