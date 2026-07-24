Dazn, Marrucci fa il nome: "Allegri ha già trovato il suo Rabiot a Napoli"

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Giovanni Marrucci, telecronista Dazn, parla in diretta radio del calciomercato del Napoli e non solo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Giovanni Marrucci di DAZN: "Impressioni sul Napoli di Allegri contro l'Arezzo? Ritmi blandi, non c'era bisogno di rischiare. La squadra si vede che è ancora ai lavori in corso, la personalità di Prisco mi ha impressionato. Ancora troppo poco indicativa come test. Anguissa con Allegri? Negli ultimi anni, prima dell'infortunio, aveva avuto anche confidenza nella fase realizzativa. Con Allegri può essere valorizzato ulteriormente. Nel 4-3-3 ci sta, può trovare spazio. Un po' come Rabiot per il Milan, è un centrocampista che spezza l'azione e perché no anche inserirsi in area di rigore.

Alisson? È il giocatore più in palla in casa Napoli, è un giocatore che ha ancora margini di crescita. Magari può sognare anche un salto in nazionale. Al momento è centrale nel Napoli, un titolare di questa formazione. De Bruyne nel 4-3-3? Penso che sia al centro del progetto di Allegri, non si discute e troverà spazio se si vuole trovare spazio per lui. Io su di lui non sono negativo. Calciomercato in Serie A? Il Milan sta facendo un po' come ha fatto la Juventus l'anno scorso. In questa fase c'è prudenza nel far quadrare i conti. Purtroppo non ci sono tante offerte da campionati più alti che paghino i calciatori. È un mercato povero, vediamo se si sblocchi qualcosa ad agosto. Molti calciatori sono ancora in ferie dopo il Mondiale. Chi sarà la sorpresa della prossima Serie A? Mi intriga molto Grosso della Fiorentina, ha fatto bene. E anche Aquilani. Come calciatori mi intriga Atta, ma anche Goncalo Ramos".