Calamai: “McTominay ha salvato Allegri, ADL deve rinnovargli subito il contratto”

Luca Calamai esalta McTominay e invita De Laurentiis a blindarlo per ricostruire il Napoli.

Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, ha analizzato la vittoria del Napoli contro il Torino, sottolineando come i tre punti abbiano temporaneamente allontanato le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante il successo, secondo Calamai gli azzurri continuano a mostrare segnali di fragilità e hanno bisogno di individuare i punti fermi sui quali costruire il proprio futuro. Il giornalista non ha dubbi: Scott McTominay deve diventare il riferimento centrale del nuovo progetto tecnico, motivo per cui il presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe accelerare le operazioni per il rinnovo del contratto dello scozzese.

Calamai: “McTominay è l'uomo intorno al quale ricostruire il Napoli. Allegri deve ringraziarlo”

Nel suo editoriale, Calamai ha evidenziato il peso determinante del centrocampista, tornato a incidere con continuità dopo aver superato i problemi fisici: “La vittoria sul Torino allontana i problemi. Anche se la squadra di Allegri resta malaticcia. Un aspetto però emerge chiaro: De Laurentiis deve fare di tutto per allungare prima possibile il contratto a McTominay. È lui la figura intorno alla quale ricostruire un progetto vincente. Dopo aver risolto i suoi problemi di salute sta segnando a raffica. Se il Napoli è ancora vivo e se Allegri è ancora sulla panchina partenopea è tutto merito suo”. Un giudizio netto che mette in evidenza quanto McTominay sia diventato fondamentale per gli equilibri e le ambizioni del Napoli, tanto da rappresentare il principale punto di partenza per rilanciare la squadra.