Iezzo: "Caprile torna al Napoli? Come 2° portiere no, sarebbe uno spreco"

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal.

Riporteresti Caprile a Napoli?

"Sarebbe un peccato se uno tra lui e Meret dovrebbe sedersi in panchina, sono due portieri importanti. Meret ha più esperienza, Caprile sta facendo bene ad Empoli. Penso che siano due portieri di alto livello".

In Nazionale al posto di Donnarumma ha giocato Vicario.

"In questo momento penso si facciano degli esperimenti per capire chi è più pronto. Vicario sta facendo cose incredibili in Inghilterra. L'Italia in questo momento ha portieri di grandissimo spessore".