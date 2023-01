Il pronostico dell’interista La Russa: “Il Napoli vincerà lo Scudetto”

"Se non dovesse vincerlo l'Inter, mi va bene che lo vinca il Napoli. Per me lo vincono gli azzurri, incrocio le dita".

TuttoNapoli.net Intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'aria che tira' su La7, il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso dell'Inter, ha commentato la vittoria dei nerazzurri in Supercoppa italiana: "Queste sono le notizie che mi piacciono - ha detto incalzato dalla conduttrice Myrta Merlino -. Lo scudetto? Mia moglie è di origini napoletane, se non dovesse vincerlo l'Inter, mi va bene che lo vinca il Napoli. Per me lo vincono gli azzurri, incrocio le dita".