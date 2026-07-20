Beukema: "Voglio lo scudetto e far meglio in Champions! Mazzocchi? È 'fratm'"

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Sam Beukema ha incontrato i tifosi del Napoli sul palco in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida: ecco tutte le sue risposte

Sam Beukema ha partecipato all'incontro con i tifosi a Dimaro Folgarida, in Piazza Madonna della Pace, insieme a Matteo Politano, Alisson Santos e Antonio Vergara. Di seguito tutte le risposte dell'olandese.

Cosa è Napoli per te?

"Unica".

Dove può arrivare il Napoli quest'anno?

"Speriamo più in alto possibile ovviamente. Anche noi vogliamo arrivare più in alto possibile e abbiamo già cominciato a lavorare per questo".

Vi fa più piacere stare a Napoli o nel Napoli?

"Entrambe. Giocare per il Napoli è sempre un onore. Però la città è sempre bellissima e anche fare delle passeggiate è top".

Quanto è importante avere Mazzocchi nello spogliatoio?

"Fratm Pasqua! Sì, è molto importante avere proprio i ragazzi di Napoli nella squadra. Come Vergara e Pasquale".

Perché questo taglio di look? Sarà forse per dare un taglio dalla scorsa stagione?

"Sono andato in vacanza in Giappone e poi quando sono tornato in Olanda la mia famiglia mi ha detto di cambiare un po' il look. Io non ero sicuro, avevo un po' paura, però alla fine sono contento. È molto comodo anche. Volevo solo cambiare un po'".

Dove arriverete in Champions?

"Almeno vogliamo fare meglio dell'anno scorso, questo è chiaro. Vogliamo arrivare più lontano possibile in Champions".

Cosa hai provato a vincere la Supercoppa contro la tua ex squadra, il Bologna?

"È stato bellissimo vincere il mio primo trofeo qui. Spero di vincere ancora più trofei qua a Napoli. L'importante è che vinciamo noi".

Qual è il tuo videogioco preferito?

"Il mio preferito è sempre stato Fifa, EA FC".

Cosa vuoi raggiungere Sam?

"Andare in nazionale, con l'Olanda, e qui a Napoli voglio vincere tanti trofei. Soprattutto un bello scudetto".

Com'è stato arrivare a Napoli dopo lo scudetto?

"Quando ti chiamano i Campioni d'Italia sei onorato e vuoi andarci subito, questo è stato il mio primo pensiero quando il Napoli mi ha chiamato. E poi difendere lo scudetto è sempre più difficile di vincerlo. Purtroppo l'anno scorso non siamo riusciti a vincerlo ma ci riproveremo".