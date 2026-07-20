Alisson Santos: "Napoli un sogno! Quando mi ha chiamato volevo venire subito"

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Alisson Santos ha incontrato i tifosi del Napoli sul palco in Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida: ecco tutte le sue risposte

Alisson Santos ha partecipato all'incontro con i tifosi a Dimaro Folgarida, in Piazza Madonna della Pace, insieme a Matteo Politano, Sam Beukema e Antonio Vergara. Di seguito tutte le risposte del brasiliano.

Cosa ti diceva Anguissa oggi in allenamento?

"Scherza, scherzava soltanto. Niente di speciale".

Cosa è Napoli per te?

"Famiglia".

Cosa hai provato quando hai saputo che il Napoli puntava su di te?

"Ero molto contento quando avevo l'opportunità di venire a Napoli. Volevo subito venire qua. Lo so che è un club grandissimo e per me è un sogno stare qui".

Cosa hai provato al gol contro la Roma? Perché sei legato al numero 27?

"Ero molto felice quando ho fatto il mio primo gol con la maglia del Napoli. È un sentimento molto grande. Il numero 27 è perché è la data del mio compleanno".

Ti fa più piacere stare a Napoli o nel Napoli?

"Tutti e due".

Prime impressioni su Max Allegri?

"Politano ha già detto tutto".

Dai lezioni private di ballo?

"Sì, dopo vieni e balliamo insieme (ride, ndr)".