Inter-Napoli, Sabatini ammette: “Capita raramente, ma Allegri ha sbagliato i cambi”
All'interno di "3-5-2 sport", Sandro Sabatini ha commentato assieme a Nicolo Schira la sconfitta del Napoli contro l'Inter nel sabato di Serie A. Il giornalista sportivo si è soffermato sulle sostituzioni e quindi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole:
"Credo che Allegri in vita sua abbia sbagliato le sostituzioni quattro o cinque volte. Di sicuro una volta già a Napoli. Poi ti dico la verità metti dentro Badiashile perché ti arrivano i cross e pensi questo è lungagnone che di testa la prenderà. Primo cross che arriva appena entra Badiashile, l'Inter pareggia. Si fa fatica a dirlo, perché poi rischi sempre di entrare nei luoghi comuni legati ad Allegri, ma il Napoli, a parte il primo quarto quarto d'ora, ha fatto una grande partita contro l'Inter".
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