Montolivo: “De Bruyne è il grande equivoco del Napoli! Con questo modulo fatico a collocarlo"

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Riccardo Montolivo analizza il 3-2 tra Inter e Napoli e indica i nerazzurri come la squadra più completa del campionato.

Il 3-2 di San Siro ha confermato, secondo Riccardo Montolivo, la distanza attuale tra un’Inter già strutturata e un Napoli ancora alla ricerca della propria identità. Negli studi di Sky Sport, l’ex centrocampista del Milan ha indicato i nerazzurri come la squadra più completa del momento: "L'Inter è chiaramente sopra tutti perché ha sia giocatori di qualità più degli altri che un'identità chiara". Alle loro spalle, Montolivo individua Roma e Como come realtà già pronte per competere ad alto livello: "Ci sono dietro di loro già due squadre pronte per competere oggi: Roma e Como. Napoli, Milan e Juve invece sono in costruzione, non hanno ancora un'identità forte".

Montolivo: “Il Napoli aveva in mano la partita”

Nell’analisi della sfida di San Siro, Montolivo ha però riconosciuto al Napoli la capacità di avere il controllo della gara per larghi tratti: "Potevano vincere entrambi, ma il Napoli aveva in mano la partita". Il problema, secondo l’ex rossonero, è stato non riuscire a gestire il vantaggio dopo il raddoppio: "Prende gol esattamente tre minuti dopo il secondo gol segnato, proprio quando doveva reggere e non permettere all'Inter di rientrare". Infine, una considerazione su Kevin De Bruyne, definito un vero e proprio nodo tattico per la squadra di Allegri: "Per me rimane il grande equivoco di questa squadra. La mezzala non la può fare e sull'esterno non può giocare. Con questo modulo fatico a collocarlo".