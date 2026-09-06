Allegri rievoca Pjanic e la frase non va giù ai tifosi: “Come il 3-2 Scudetto, segnammo noi della Juve”

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In conferenza stampa Massimiliano Allegri si è lasciato andare un commento nostalgico commentando con un "noi" una vittoria della Juventus a San Siro.

Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa il gol incassato dal suo Napoli nei minuti di recupero contro l’Inter. Stesso stadio, stesso avversario, diversa sorte. Parlando della rete di Lautaro al 91’, Allegri in conferenza ha raccontato di aver avuto un flashback: "In quei momenti lì mi è venuto in mente il famoso 3-2 dello scudetto alla Juventus, quando abbiamo fatto gol noi con la Juventus, che perdevamo 2-1. In quel momento ho pensato quando abbiamo sbagliato il gol ho pensato: 'Ci puniscono sicuro'. Il calcio è bello per questo. I ragazzi devon stare tranquilli, abbiamo fatto una bella prestazione".

L’allenatore si è riferito al Derby d’Italia vinto per 3-2 con i bianconeri nel 2018 a San Siro, con la rocambolesca rimonta juventina conclusa con il gol dell’argentino a pochi secondi dal 90’, tra polemiche durate a lungo a Napoli, la notte prima della dolorosa sconfitta del Napoli a Firenze per 3-0 con la tripletta del "Cholito" Simeone. Una partita che a Napoli resta nella memoria e che Allegri ha ricordato col sorriso.