Ferrara: “Il Napoli esce da questa sconfitta con più certezze. L’hanno decisa i cambi”

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Ciro Ferrara analizza il 3-2 tra Inter e Napoli: secondo l’ex difensore, gli azzurri devono ripartire dalle certezze mostrate a San Siro.

Il Napoli può guardare al 3-2 di San Siro anche con qualche certezza in più. È questa la lettura di Ciro Ferrara, che ai microfoni di Dazn ha promosso la prestazione degli azzurri nonostante la rimonta subita contro l’Inter. Per l’ex difensore, quella contro i nerazzurri è stata infatti la prova migliore del Napoli nelle prime tre giornate di campionato: "Per come è stato in campo, per come ha condotto la partita, per le tante occasioni, il Napoli deve uscire da questa sconfitta con più certezze".

Ferrara: “La differenza l'hanno fatta i cambi”

A fare la differenza, secondo Ferrara, è stata soprattutto la possibilità dell’Inter di attingere a una panchina di altissimo livello: "La differenza l'hanno fatta i cambi, la rosa dell'Inter è immensa, ha tanti campioni". La profondità della formazione nerazzurra ha permesso a Chivu di modificare l’inerzia della gara senza abbassare il livello tecnico. Ferrara ha poi evidenziato anche alcuni errori commessi dal Napoli in occasione dei gol subiti: "Ci sono stati errori tecnici ma anche tattici. Sul primo gol dell'Inter la squadra quasi si è fermata, Politano valuta lunga la palla e si ferma". Sul secondo gol, invece, l’ex difensore ha individuato una disattenzione di Badiashile: "Non è stato attento, forse perché è appena arrivato".