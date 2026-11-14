Maradona jr: “I ritiri non servono a nulla! 1T disastroso con la Lazio lo dimostra”

L'ex calciatore analizza la prestazione degli azzurri contro la squadra di Gennaro Gattuso e boccia l'approccio alla partita.

Il pareggio per 1-1 contro la Lazio continua ad alimentare il dibattito sulle difficoltà del Napoli e sulla gestione della squadra. Diego Armando Maradona junior, intervenuto ai microfoni di Tele A, ha espresso un giudizio particolarmente severo sulla prestazione degli azzurri, soffermandosi soprattutto sull'approccio iniziale e sulle difficoltà incontrate nel corso del primo tempo. Secondo l'ex calciatore, la squadra ha mostrato lacune evidenti sotto diversi aspetti, concedendo troppo spazio agli avversari e rischiando di compromettere subito la partita: “Credo che i primi 15 minuti del Napoli contro la Lazio siano stati terrificanti. La Lazio ci ha messo seriamente alle corde. Poi pian piano il fatto di non prendere gol ci ha dato fiducia e abbiamo iniziato a giochicchiare”.

Maradona jr boccia i ritiri: “Il Napoli ha sbagliato l'approccio”

Nel corso del suo intervento, Maradona jr ha messo in discussione anche l'utilità dei ritiri, indicando nella prestazione contro la Lazio la dimostrazione di quanto il problema degli azzurri sia soprattutto legato all'organizzazione e alla preparazione delle partite. Particolarmente preoccupante, a suo giudizio, la gestione delle ripartenze avversarie, considerando le caratteristiche della formazione biancoceleste: “Abbiamo avuto la conferma che i ritiri non servono veramente a nulla. Il Napoli nel primo tempo ha sbagliato l’approccio, dal punto di vista tecnico, tattico, e il piano partita. Sappiamo che la Lazio è una squadra forte nelle ripartenze, ha concesso nel primo tempo almeno 4-5 ripartenze sanguinose”.