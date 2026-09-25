Italia, Mancini: "C'è solo un modo per riconquistare i tifosi. Europeo? Possiamo ripeterci"

Italia-Belgio, le parole di Roberto Mancini al suo "secondo esordio": l'unica strada è far divertire i tifosi giocando un bel calcio

Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Rai a margine del match di Nations League contro il Belgio, che rappresenta un nuovo esordio dopo che aveva lasciato la panchina della Nazionale nel 2023. Di seguito le sue parole.

Le emozioni di tornare all'Olimpico?

"Un po' di nostalgia di quello che è stato qualche anno fa. Un momento fantastico, arrivandoci dopo un po' di tempo: la squadra fece qualcosa di straordinario".

Sente di dover dimostrare ancora qualcosa?

"Tutti dobbiamo dimostrare ogni volta che andiamo in campo, questo accade in qualsiasi lavoro. La squadra deve fare una buona partita e, se possibile, far divertire i tifosi. Questa l'unica strada per riconquistare la gente: ci vorrà tempo, ma ce la possiamo fare".

La delusione con la Bosnia?

"Lo sport è fatto di sconfitte anche dure, ma allo stesso tempo ti dà la possibilità di rifarti. I bisogna dimenticare quello che è accaduto, qualcosa di sbagliato è stato fatto anche se perdere ai rigori come a Zenica è anche sfortuna".

Vincere giocando bene è il mantra?

"Credo che questo sia il pensiero di tutti gli allenatori. Ci è riuscito una volta e penso ci possa riuscire ancora: non so se ci vorrà un po' di tempo, ma ce la metteremo tutta per fare le cose abbastanza veloce perché ci vogliono anche i risultati".

Daniel Maldini?

"lo guardo quello che lui sta facendo in campo, ha iniziato molto bene col Cagliari. Il resto son cose che possono capitare, per fortuna non è successo nulla di grave e la prossima volta starà più attento".