Italia, Vicario: "Siamo un buon mix, la qualità c'è! Ecco cosa ci chiede Mancini..."

Guglielmo Vicario presenta Italia-Belgio e racconta le richieste di Mancini: entusiasmo, spensieratezza e voglia di attaccare

Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai prima di Italia-Belgio, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.

Proprio Mancini ti chiamò nel 2022:

"Abbiamo entusiasmo e voglia, bisogna ripartire e ci vuole energia e positività. Siamo un buon mix tra giovani ed esperti, siamo carichi"

Cosa vi ha chiesto il ct?

"Di provare gioia, essere spensierati e attaccare. Le qualità le abbiamo, bisogna metterle in campo".