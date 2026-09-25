Italia, Vicario: "Siamo un buon mix, la qualità c'è! Ecco cosa ci chiede Mancini..."
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Guglielmo Vicario presenta Italia-Belgio e racconta le richieste di Mancini: entusiasmo, spensieratezza e voglia di attaccare
Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai prima di Italia-Belgio, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.
Proprio Mancini ti chiamò nel 2022:
"Abbiamo entusiasmo e voglia, bisogna ripartire e ci vuole energia e positività. Siamo un buon mix tra giovani ed esperti, siamo carichi"
Cosa vi ha chiesto il ct?
"Di provare gioia, essere spensierati e attaccare. Le qualità le abbiamo, bisogna metterle in campo".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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