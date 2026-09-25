Pastore esalta Lobotka: “È stato il vero segreto del Napoli di Conte e Spalletti”

Giuseppe Pastore analizza il rendimento di Stanislav Lobotka e il suo ruolo centrale nei Napoli di Luciano Spalletti e Antonio Conte

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, tra i vari temi si è soffermato anche sul rendimento di Stanislav Lobotka. Di seguito le sue parole: “Lobotka è un giocatore di sistema, ha bisogno di un certo contesto e di un certo contorno. Non è un giocatore per tutte le stagioni e per tutte le squadre. È un giocatore che si è fatto poca pubblicità, e lo dico anche in maniera un po’ polemica: è uno molto tranquillo, poco appariscente.

Ha fatto 4 gol in 6 anni di Serie A, non ha neanche l’istinto egoistico di andare lui. È uno dei segreti meglio custoditi del Napoli di Spalletti e del Napoli di Conte: adattandosi al contesto e alle richieste tecniche, ha svolto un ruolo insostituibile. Lobotka è un giocatore ottimo, eccellente: sarebbe bello vederlo anche in un contesto diverso”.

