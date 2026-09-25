Italia, Donnarumma fiducioso: "Mancini può riportare la Nazionale dove merita"

Gianluigi Donnarumma racconta il clima della Nazionale e il ritorno di Mancini, tra entusiasmo, giovani e voglia di rilancio

Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai prima di Italia-Belgio, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.

Che gruppo si sta formando?

"Un bellissimo gruppo, siamo tornato carichi e con la voglia di riportare l'Italia dove merita. I giovani ci devono dare una mano e noi a loro a inserirsi perché sono il futuro della Nazionale. C'è una bella atmosfera e poi sono bravi ragazzi e con voglia di dimostrare. Sicuramente ci divertiremo".

Come hai ritrovato Mancini?

"E' sempre carico e voglioso di esprimere il suo gioco. Sono molto fiducioso, ha esperienza e ci può dare una grossa mano a tornare dove l'Italia merita. Molto contento di averlo ritrovato, siamo carichi per domani".