Italia, Donnarumma fiducioso: "Mancini può riportare la Nazionale dove merita"
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Gianluigi Donnarumma racconta il clima della Nazionale e il ritorno di Mancini, tra entusiasmo, giovani e voglia di rilancio
Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale, è intervenuto ai microfoni della Rai prima di Italia-Belgio, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.
Che gruppo si sta formando?
"Un bellissimo gruppo, siamo tornato carichi e con la voglia di riportare l'Italia dove merita. I giovani ci devono dare una mano e noi a loro a inserirsi perché sono il futuro della Nazionale. C'è una bella atmosfera e poi sono bravi ragazzi e con voglia di dimostrare. Sicuramente ci divertiremo".
Come hai ritrovato Mancini?
"E' sempre carico e voglioso di esprimere il suo gioco. Sono molto fiducioso, ha esperienza e ci può dare una grossa mano a tornare dove l'Italia merita. Molto contento di averlo ritrovato, siamo carichi per domani".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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