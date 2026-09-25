L'ex Roma Mancini: "Sarà lotta scudetto con Inter, Napoli e altre due big"

Amantino Mancini, doppio ex di Roma e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tribuna.com in cui ha trattato i principali temi di Serie A. Di seguito un estratto.

Sarà lotta scudetto tra Roma e Inter?

"Ci saranno altre squadre a lottare per lo Scudetto; credo che anche Napoli, Juventus e Milan possano competere per il titolo insieme a Roma e Inter. È un campionato lungo e c'è ancora molto calcio da giocare, ma ritengo che saranno queste cinque squadre a contendersi il titolo".

La Roma ha ridotto il divario con l'Inter?

"La Roma si è rinforzata bene; è una squadra più competitiva, ma vedo ancora l'Inter leggermente avanti perché gioca insieme da più tempo come gruppo. Detto questo, la Roma è migliorata notevolmente rispetto all'anno scorso".

Per la terza partita di campionato consecutiva, l'Inter è andata sotto di due gol prima di rimontare. C'è un problema di approccio mentale alle partite?

"L'Inter è in difficoltà in difesa; i numeri lo confermano. Subisce troppi gol e deve sistemare il reparto arretrato. Chivu lo sa bene; sa come risolvere la situazione. Non è la prima volta che accade: la squadra ha seri problemi difensivi".