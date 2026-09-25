Belgio, Van Bommel su Lukaku: "Grandissimo giocatore, vi spiego perché non è titolare"

Belgio, Van Bommel su Lukaku: "Grandissimo giocatore, vi spiego perché non è titolare"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:20Le Interviste
di Davide Baratto
Mark Van Bommel parla di Romelu Lukaku: il ct del Belgio ne esalta le qualità, ma spiega che deve ancora ritrovare la migliore condizione

Mark Van Bommel, nuovo commissario tecnico del Belgio, è intervenuto ai microfoni della Rai a margine del match contro l'Italia, primo turno dei gironi di Nations League. Di seguito le sue parole.

Nervoso?

"Emozionato per la partita, ma poi siamo calmi e sappiamo quello che dobbiamo fare".

Soddisfatto della prova di suo figlio?

"E' stato bellissimo vederlo, ha preso delle qualità da mia moglie"

Lukaku?

"Grandissimo giocatore, ma deve trovare la condizione. In questo momento De Ketelaere è la scelta migliore".