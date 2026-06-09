Italiano-Besiktas, l'ex ds azzurro Meluso: "Come se la Serie A perdesse un top player!"

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"Ho avuto dei pour parler, niente di concreto. Mi interessano solo certe categorie e certi progetti, altrimenti non mi muovo". Così a TuttoMercatoWeb.com Mauro Meluso, direttore sportivo, ex tra le altre di Spezia, Lecce e Napoli.

Il presente dice che Italiano è andato al Besiktas.

"La Serie A ha perso un grande allenatore. Sono rimasto di stucco quando ho saputo che avrebbe accettato il Besiktas. Per la Serie A è come se una squadra avesse perso un calciatore importante".

Panchina della Nazionale. Come la vede?

"Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo, una grande persona. E poi come allenatore è sempre stato bravo. Non possiamo prendercela con Gattuso, Spalletti o con l'allenatore di turno: il problema del calcio italiano è più profondo.'