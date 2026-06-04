Juve fuori dalla Champions, Pavan si appella agli arbitri: “Siamo stati defraudati!”

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Secondo il vicedirettore di TuttoJuve.com, alcune decisioni avrebbero inciso in modo significativo sulla corsa verso la qualificazione alla Champions.

In casa Juventus è tempo di bilanci e riflessioni dopo una stagione caratterizzata da risultati inferiori alle aspettative. Tra la delusione per il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati e la necessità di comprendere le cause delle difficoltà emerse durante l’annata, Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, ha espresso una valutazione molto critica. Secondo il giornalista, oltre alle carenze evidenziate dalla squadra sul piano tecnico e gestionale, alcuni episodi arbitrali avrebbero avuto un peso rilevante nel percorso dei bianconeri verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Le accuse sugli episodi arbitrali

"A mente fredda si possono analizzare gli episodi della stagione e possiamo dire con estrema certezza che la Juventus sia stata in parte defraudata della qualificazione alla prossima Champions. Vedendo gli episodi pro Roma e Como delle ultime giornate, e il rigore concesso al Como, uguale a quello non assegnato alla Juve a Cagliari per l’intervento di Miretti, emergono valutazioni che fanno discutere. A Torino stanno zitti, ma credo abbiano capito e visto bene che la squadra ha difetti, ma è stata anche defraudata in tante occasioni".