Juventus, Thiago Motta in conferenza: "Ottimo primo tempo, poi calati. Loro giocano una volta a settimana..."

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico della Juventus Thiago Motta interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

20.33 - Inizia la conferenza.

Come si spiega quel secondo tempo? Abbiao fatto un ottimo primo tempo limitando il loro gioco. Nel primo tempo mi è piaciuta molto la nostra squadra. con grande personalità siamo usciti palla a terra, nel secondo tempo non abbiamo avuto questa personalità. Non siamo andati in pressione bene, ci siamo abbassati e non riuscivamo più a recuperare palla e non abbiamo più avuto la stessa qualità. I motivi sono tanti, avevo chiesto ai ragazzi di fare bene la prima pressione per non poi non rincorrere. Non siamo stati capaci di mantenere il ritmo. abbiamo affrontato una squadra forte. Qui abbiamo perso la sesta consucita, è difficile vincere al Maradona. Abbiamo pagato il divario fisico, loro giocano solo una volta a settimana.

Dal puntio di vista psicologico come si Dobbiamo trasformare questa sconfitta, perdere non fa mai bene. Si dorme un po' meno bene, ma giocando ogni tre giorni bisogna subito rialzarsi. Col Benfica la squadra sarà pronta ad un'altra grande partita".

Cosa non è riuscito ancora a trasmettere al suo gruppo? "Abbiamo fatto cose buone e in altre dobbiamo migliorare. Volevamo cambiare la storia delle ultime sfide al Maradona. Non ci siamo riusciti, complimenti agli avversari".

Su Koop: "Faccio fatica a parlare dei singoli, tutti hanno fatto un grande sforzo e un grande primo tempo. Nel secondo tempo non siamo riusciti a continuare con questo livello. Per vincere servivano 95' a grandissimo livello e non ci siamo riusciti".

Troppi impegni o problema mentale? "Tutte le partite non vanno giocate allo stesso modo, oggi abbiamo fatto un buon primo tempo e siamo andati in vantaggio meritatamente. Potevamo anche segnare un gol in più, nel secondo tempo non abbiamo fatto bene e non siamo stati capaci di vincere".

Prima sconfitta, il Napoli è la squadra più forte? "Abbiamo incontrato tante squadre forti, la realtà è che sono i più forti in classifica e sono primi meritatamente. Non ci piace vincere, dobbiamo mettere subito tutta la nostra energia contro il Benfica. Non abbiamo tempo per drammi, pensiamo solo pensare alla prossima partita".

Sull'esordio di Kolo Muani: "L'ho visto molto bene, propositivo. Con la società eravamo tutti d'accordo che era un giocatore che poteva aiutarci, in futuro spero che continui così".

Cosa non ha funzionato oggi? "A Bruges non era arrabbiato con gli attaccanti, è stato solo un richiamo, conosco il loro valore. Oggi qualitivamente abbiamo fatto un ottimo primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto il gioco del Napoli e siamo stati meno bravi. Abbiamo sofferto il loro pressing, ci siamo abbassati e loro hanno gudagnato campo e hanno segnato".

L'altra faccia di Kolo è Vlahovic. sembra nervoso: "Nella nostra squadra non esiste nessun problema di questo tipo, Dusan è un leader molto positivo e fino ad oggi ha aiutato molto. Continuerà ad aiutarci perché abbiamo bisogno di tutti. Cercate di creare problemi dove non esiste".

20.45 - Termina la conferenza