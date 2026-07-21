Kilicsoy pazzo di Italiano: "Calcio offensivo, pressing e aggressività"

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"Vincenzo Italiano chiede una squadra aggressiva, con pressing continuo e un calcio offensivo. È un allenatore molto ambizioso e questa mentalità si trasmette anche ai giocatori. La sua voglia di vincere ci spinge a dare sempre il massimo". Ha parlato così Semih Kilicsoy, attaccante del Besiktas reduce da un'esperienza al Cagliari, in un'intervista al quotidiano turco Sabah. Italiano era stato accostato anche al Napoli prima dell'arrivo di Allegri. De Laurentiis aveva anche incontrato i suoi agenti ma poi ha virato su Max.