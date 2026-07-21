Zerbin non parte? All. Frosinone: "Perché il Napoli non vuole darcelo?"

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Da Terminillo, sede del ritiro del Frosinone, è intervenuto a Sky Sport il tecnico della formazione ciociara Massimiliano Alvini. Queste le sue parole: "Siamo partiti da un'identità e da dare ai giocatori una certa mentalità. Siamo il Frosinone e che la vogliamo giocare con tutti allo stesso modo: che sia la Juventus, il Real Madrid o il Ferruzza (squadra campione d'Italia amatori, ndr). La nostra mentalità non deve cambiare".

Ha paura di perdere Ghedjemis o Kvernadze?

"E' un piacere allenarli e spero di continuare a farlo. Qualche operazione è necessaria, ne siamo consapevoli. Sono arrivati dei profili graditi, così come gradite sono state le conferme. Zerbin? E' un profilo che ci piace, non capisco perché il Napoli non ce lo voglia dare...".