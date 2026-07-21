Formazione Napoli, Del Genio: "Ecco il probabile primo 11 di Allegri"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro Folgarida: "Secondo le esercitazioni di questi giorni, domani dovrebbe essere 4-3-3, unico sistema di gioco, con Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, Lobotka play, Anguissa e Vergara interni, Politano e Alisson ai lati di Lucca. Se invece Spina e Alisson mancheranno, pronti Gutierrez e penso Rao, a meno che non Allegri non voglia provare qualcuno nuovo tipo Giovane.

Rao? Si vede che ha talento ma anche che ha bisogno di un altro campionato con tante presenze e Palermo per lui può essere un'ottima B. Hasa invece magari è anche pronto per restare. Ora sta giocando come alternativa a Lobo dato che manca ancora Gilmour. Ma alla Carrarese ha fatto anche la mezzala".