Dazn, Testoni: "Lukaku e De Bruyne? Belgio squadra strana, non esprime qualità"

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Il telecronista Edoardo Testoni commenta il Belgio di Rudi Garcia, sottolineando come sia stata fin qui una nazionale dai contorni poco definiti

Edoardo Testoni, telecronista Dazn, è intervenuto sulle frequenze di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Di seguito le sue parole: "Balogun è uno di quei calciatori con i riflettori puntati addosso, sta facendo una bellissima stagione. Sarà scritta la storia dopo questa partita tra Stati Uniti e Belgio. Cosa può succedere se dovesse vincere gli Stati Uniti? A prescindere dalla vittoria degli USA, la decisione su Balogun crea un precedente. Quell'articolo 27 della FIFA non ha contorni, è difficile vedere quali applicazioni ci saranno in futuro su quella regola.

Lukaku e De Bruyne? Garcia ha fatto delle scelte forti nell'ultima partita ai sedicesimi. Faccio fatica a definire i contorni del Belgio, squadra strana. Non è la generazione d'oro di qualche anno fa. Ha mostrato tante facce di sé stessa, ma non ha ancora espresso la qualità della rosa. E gli Stati Uniti invece mi hanno sorpreso tantissimo. Mi sono divertito tanto a raccontare questo Mondiale, nonostante tutto quello che ha circondato la Coppa del Mondo sono state grandi partite e le big non hanno deluso. Basta vedere i migliori marcatori. E quando tutte le stelle rispondono così…

Ronaldo ha ufficializzato la sua ultima partecipazione al Mondiale, è riuscito finalmente a segnare la sua prima rete in una fase finale di una Coppa del Mondo. Chi ha rubato la scena dei non soliti noti? Sicuramente i portieri, come Nyland della Norvegia, il quale è anche svincolato. Penso a Bouaddi che gioca nel Lille o Quiñones del Messico, uno scout può pensare di andarlo a prendere. Manzambi ha una valutazione di 50 milioni. Insomma, in questo Mondiale qualche giovane è venuto fuori".