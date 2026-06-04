L’attacco di De Bruyne? ADL: “Punto di vista, vedremo cosa ne penserà il prossimo tecnico…”

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Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha parlato così.

Hanno fatto rumore le dichiarazioni rilasciate recentemente in Belgio da Kevin De Bruyne: "Giochiamo in modo molto difensivo. Se segni un gol a partita con un 5-4-1… è poco. All'inizio dell'anno giocavamo anche davvero molto bassi. Il nostro capocannoniere ha 10 gol, quindi sì, le statistiche offensive non erano certo esaltanti, ma a livello di qualità e di calcio l'ho trovato abbastanza accettabile. Se sono contento che Conte vada via? Per me sì. Secondo me non doveva restare. Se resto io? Ritengo importante avere un confronto sul modo di giocare. Quest'anno ho capito che il modo di giocare è per me molto importante. Deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po'. Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio".

De Laurentiis risponde a De Bruyne

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro ha risposto a una domanda proprio su queste dichiarazioni e quelle di Romelu Lukaku: "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? E' pieno di calciatori nel mondo".