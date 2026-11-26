Lang fissa l'obiettivo: "Vincere le prossime tre gare! Sul gol a Manchester..."

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Oggi alle 15:00 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Noa Lang commenta il pareggio contro il Manchester City, racconta la gioia per il gol e lancia la sfida in vista dei prossimi impegni europei.