Lang fissa l'obiettivo: "Vincere le prossime tre gare! Sul gol a Manchester..."
Noa Lang commenta il pareggio contro il Manchester City, racconta la gioia per il gol e lancia la sfida in vista dei prossimi impegni europei.
Dopo l'assist decisivo contro il Torino, è arrivata anche la gioia del gol in Champions League per Noa Lang. L'attaccante olandese è stato tra i protagonisti del pareggio conquistato dal Napoli sul campo del Manchester City, confermando i segnali di crescita mostrati nell'ultima partita di campionato. Resta un pizzico di rammarico per la vittoria sfumata nel finale, ma la prestazione dell'Etihad Stadium rappresenta un'iniezione di fiducia in vista delle ultime tre giornate della fase campionato.
Manchester City-Napoli, le dichiarazioni di Lang nel post-partitaIntervenuto ai microfoni ufficiali del club azzurro, l'attaccante olandese ha dichiarato: “Abbiamo lottato forte, anche se ci dispiace aver guadagnato solo un punto: potevamo vincere, ma è un buon pareggio. Un punto di inizio per la Champions? Abbiamo avuto un inizio di Champions League non buonissimo, se puoi prendere un punto contro il Manchester City in trasferta te lo prendi, adesso ci sono altre tre partite da giocare e ce la metteremo tutta per vincerle e qualificarci. Gol? Spinazzola ha fatto una grande azione, io ho tirato bene e sono felice, perché prima mi ero arrabbiato per aver sbagliato un controllo davanti alla porta, però poi è andata bene”.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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