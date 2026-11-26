Giovane: "Minutaggio? Sono giovane, già essere del Napoli è un grande risultato"
Le parole dell'attaccante del Napoli dopo la gara contro il City
Giovane, attaccante del Napoli, ha parlato in mixed zone martedì dopo la partita contro il Manchester City. Gli hanno chiesto del minutaggio e nella sua risposta c'è tutta la consapevolezza del percorso da dover intraprendere.
"Tutti vogliono giocare, se venissi qui a dire il contrario non sarei sincero, ma sono anche consapevole del contesto in cui mi trovo. Sono ancora giovane e gioco già nel Napoli e questo per me è già un grandissimo risultato. Ho voglia di crescere e mi farò trovare sempre pronto".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Da 0 a 10: l’annuncio sconvolgente di Gilmour, il cortocircuito su Allegri, l'omissione fatale di Kevin e il gattino Haaland di Arturo Minervini
Le più lette
4 Murales Maradona, da brividi l'omaggio dei tifosi ai Quartieri Spagnoli: torciata sotto la pioggia
Prossima partita
29 nov 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Punto importante, domenica serve la stessa mentalità. Contento per Hojlund e Lang"
Davide BarattoTuttonapoliMcTominay si è trasformato: il mediano di Manchester è ora un goleador implacabile
Davide BarattoLiveDe Bruyne in conferenza: “A me piace giocare a calcio, non solo lanci o duelli! Ruolo? Dove creo pericoli. Sul futuro…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le dichiarazioni shock di Allegri, la 'zeppata' di McTominay ad ADL, il reel di Lang e il caso De Bruyne
Davide BarattoLiveAllegri in conferenza: "Umili a mettersi alla pari del Torino! Lang decisivo. Su Vergara..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com