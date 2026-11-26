Giovane: "Minutaggio? Sono giovane, già essere del Napoli è un grande risultato"

Le parole dell'attaccante del Napoli dopo la gara contro il City

Giovane, attaccante del Napoli, ha parlato in mixed zone martedì dopo la partita contro il Manchester City. Gli hanno chiesto del minutaggio e nella sua risposta c'è tutta la consapevolezza del percorso da dover intraprendere.

"Tutti vogliono giocare, se venissi qui a dire il contrario non sarei sincero, ma sono anche consapevole del contesto in cui mi trovo. Sono ancora giovane e gioco già nel Napoli e questo per me è già un grandissimo risultato. Ho voglia di crescere e mi farò trovare sempre pronto".