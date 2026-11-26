Alvino: "Che partita Olivera! Ma che errore ha fatto Maresca?"

Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino”, su Teleclub Canale 77, ha approfondito gli aspetti tattici della sfida di martedì sera tra Manchester City e Napoli, individuando nelle prestazioni dei singoli e nelle scelte dei due allenatori le chiavi di lettura della partita.

"Il migliore giocatore del City si è confrontato con il miglior giocatore del Napoli. Quel Cherki, premiato dalla UEFA come man of the match, trova sulla sua strada Mati Olivera, che gli lascia solo il superficiale.

Una catena molto improbabile e inusuale schierata da Allegri, mi riferisco alla catena Spinazzola-Politano, trova un errore clamoroso da parte di Maresca, che non schiera Doku. Quando Maresca si accorge del suo errore e corre ai ripari, per fortuna del Napoli è troppo tardi.

Haaland resta senza rifornimenti e quei pochi rifornimenti vengono sapientemente annullati, a turno, da Beukema o da Rrahmani, difensori del Napoli che hanno fatto una gara di altissimo livello".