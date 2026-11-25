Corbo: “Allegri ha paralizzato il temutissimo City! Ecco la mossa imprevista"

Antonio Corbo analizza le mosse tattiche di Allegri che hanno messo in difficoltà il Manchester City.

Il giornalista Antonio Corbo, attraverso le colonne de La Repubblica, ha analizzato l'ottima prestazione del Napoli all'Etihad Stadium, soffermandosi sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri che hanno sorpreso il Manchester City: “La linea varia da 4 a 5 con un meccanismo che nel primo tempo paralizza il temutissimo City. Una modifica imprevista è Spinazzola sulla destra, posto insolito per lui, allungando la cortina difensiva. Si traveste da Di Lorenzo. Bene Beukema a destra alle sue spalle, altrettanto i centrali Rrahmani e Olivera che si alternano. Da sinistra si abbassa Lang. Il Manchester non si aspettava una difesa orizzontale così guarnita, trova quindi corsie esterne intasate, invano Haaland aspetta idee e assist”.

Corbo esalta Gilmour e analizza la prestazione di De Bruyne

Oltre agli accorgimenti adottati da Allegri nella fase difensiva, l'editorialista sottolinea l'importanza dei movimenti dei centrocampisti azzurri, evidenziando il contributo dello scozzese e le difficoltà del belga nella serata del ritorno a Manchester: “Ma il segreto più importante risiede nella sapiente mobilità, puntualissimo Gilmour nel chiudere gli spazi e molto collaborativo con De Bruyne che stenta a ritrovarsi in uno stadio che è stato la sua casa per dieci anni, 285 gare e 72 gol sembrano dargli suggestioni ossessive, opprimenti per un calciatore della sua classe ed esperienza”.