Giovane dopo Manchester: “Da bambino sognavo di giocare partite così! Il gol arriverà"

Giovane racconta l'emozione di aver affrontato il Manchester City in Champions League nel giorno del suo 23° compleanno e guarda con fiducia al futuro.

Un compleanno speciale, vissuto su uno dei palcoscenici più prestigiosi del calcio europeo. Per Giovane la sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli ha rappresentato la realizzazione di un sogno coltivato sin da bambino. L'attaccante brasiliano ha raccontato tutta la propria emozione per aver affrontato i Citizens proprio nel giorno del suo 23° compleanno, senza nascondere il desiderio di trovare la via del gol con la maglia azzurra.

Napoli, Giovane racconta l'emozione della Champions League

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club azzurro dopo il pareggio dell'Etihad Stadium, Giovane ha dichiarato: “Prima di andare allo stadio ho parlato col mio migliore amico che ha giocato con me 12-13 anni: sempre ci siamo detti come sarebbe stato giocare la Champions o contro squadre come il Manchester City. Farlo nel giorno del mio compleanno è una soddisfazione grandissima per me, sono ancora giovane e ho 23 anni, sono felice di una stagione così. Volevo segnare ma il momento arriverà”.