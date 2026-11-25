Pedullà difende Alvini: “Non ha amici nella stampa. Allegri pare abbia vinto la Coppa del Mondo!”

Le parole di Alfredo Pedullà su Alvini e la differenza con l'allenatore del Napoli Allegri

Alfredo Pedullà, giornalista, sul suo canale Youtube pone l'attenzione su alcuni temi relativi alla stretta attualità. Parla di allenatori e in modo particolare di Alvini e del rotondo ko del Frosinone sul campo del Milan.

"Alvini? Quanta cattiveria. Abbiamo tecnici che fanno la gavetta e non si snaturano col catenaccio, certo ha concesso troppo campo ai velocisti del Milan e l’ho detto anche io, ma cosa doveva fare? Ha avuto 3-4 palle gol se l’è giocata, ma tirare melma ad Alvini come se fosse uno squinternato…ma è uno che non ha amici nella stampa, sponsor, non è come Allegri che se fa una gara buona in Champions pare abbia vinto la coppa del mondo”.