Alvino: “Allegri ha incartato Maresca e messo a tacere gli haters! Il Napoli è tornato grande”

Carlo Alvino celebra il coraggio del Napoli a Manchester ed esalta le scelte tattiche di Allegri.

Il giornalista Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale su Teleclub, ha esaltato la prestazione del Napoli contro il Manchester City, rivendicando i meriti di Massimiliano Allegri: “Un gol per smentire le frottole che raccontano i soliti noti su Massimiliano Allegri. Il gol di Hojlund ieri sera contro il City, il pressing nella metà campo avversaria di Mati Olivera che dà il via all'azione, la finalizzazione del bomber. In un sol colpo sono stati messi a tacere gli haters di Allegri e del Napoli. Ci sono pareggi che valgono come una vittoria e poi ci sono notti come quella dell'Etihad, perché uscire da Manchester con un 2-2 dopo essere andati due volte in vantaggio ti lascia addosso persino un pizzico di sano rammarico. Ma la verità è una sola: ieri sera il Napoli è tornato grande. E lo ha fatto grazie al coraggio, grazie alla lettura tattica e alle scelte di Massimiliano Allegri. Il vincitore della gara è lui, il tecnico del Napoli che ha incartato Enzo Maresca”.

Alvino esalta Allegri e lancia un messaggio ai suoi detrattori

“Nessuna paura, nessuna barricata passiva. Allegri ha disegnato una squadra compatta, una squadra spavalda, una squadra capace anche di soffrire e di colpire nei momenti opportuni, nei momenti chiave. Ha avuto l'audacia di giocarsela a viso aperto nella tana dei più forti, trasmettendo una mentalità feroce a tutto il gruppo. Una risposta straordinaria quella dei ragazzi in campo, dallo zampino letale di Rasmus Hojlund alla perla meravigliosa di Noa Lang, passando per il sacrificio di ogni singolo uomo. Abbiamo visto in campo cuore, gamba e cazzimma. Questa non è solo una notte da ricordare, è il manifesto del Napoli di Massimiliano Allegri. Per la prima volta quasi, ma non del tutto, allegriano. Ora testa al campionato. La parola d'ordine è continuità per risalire in classifica e soprattutto per far ricredere chi troppo presto aveva già sentenziato in maniera negativa su questo allenatore e su questa stagione”.