Lang durissimo: “Allegri mi parla e mi dà fiducia rispetto all’allenatore dell’anno scorso!"

Lang durissimo: “Allegri mi parla e mi dà fiducia rispetto all’allenatore dell’anno scorso!"TuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:29Zoom
di Pierpaolo Matrone

Noa Lang, esterno offensivo del Napoli, dopo la vittoria contro il Frosinone è intervenuto al microfono di Dazn: "C'è ancora tanto da migliorare. Speriamo di continuare così, ma c'è tanto da fare. La scorsa stagione con l'altro allenatore è stata un po' difficile, adesso invece sento la fiducia di Allegri".

In cosa ti ha dato fiducia? "La differenza più grande è che quest'allenatore mi parla, a differenza di quello dell'anno scorso. Mi dice come migliorare, come muovermi in campo".