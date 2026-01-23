Sabatini approva Giovane: "Ha margini superiori a Maldini per il futuro"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Marte per parlare del Napoli e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. “Non ci voleva questa brutta notizia su Neres. Giovane o Maldini? Il brasiliano mi piace, secondo me ha ampi margini di crescita, cosa che Maldini non ha. Mi incuriosisce molto Giovane. Lucca? Se verrà riscattato sarà un sospiro di sollievo per le casse del Napoli. Andare a Torino con la rosa così rimaneggiata e giocare col Chelsea sarà dura per il Napoli. In certe notti, però, lo stadio può fare l’impresa e può trascinare, soprattutto se si parla dei tifosi del Napoli. Saranno due partite intense e delicate per il Napoli. Non può essere tutta sfortuna o mala sorte per il Napoli, ma è un dato di fatto che gli azzurri si trovino a giocare nella parte cruciale della stagione solo con mezza squadra.

In teoria, sarebbe stato utile trattenere Lucca e Lang per una gara in più. Però ci sarebbero stati due problemi, il primo sarebbe stato quello che un giocatore ha paura di farsi male prima di andare in un’altra squadra. Mercato Juventus? La Juve converge su En-Nesyri dopo che è stato un obiettivo del Napoli, poi ai bianconeri piace un altro ex obiettivo di mercato del Napoli che è Juanlu Sanchez. Capisco che a Napoli ci sia molto disorientamento sul mercato, il presidente deve aggrapparsi ad Antonio Conte ancora una volta. Ora non vorrei essere nei panni di Manna perchè si trova tra l’incudine e il martello che sono De Laurentiis e Conte. E’ la situazione più scomoda anche perchè Manna è il più giovane dei tre, ma quello di Manna mi sembra un profilo valido, è un ragazzo che ha grandi conoscenze di giocatori”.