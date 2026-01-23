Del Genio: “Infortuni? Gioco dispendioso e Conte almeno all’inizio poteva ruotare di più”
Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Infortuni dovuti alla preparazione? Tutto può essere, una stagione così con questi infortuni non la ricordiamo. Se proprio io devo scegliere tra le varie opzioni dico che soprattutto ad inizio stagione quando c’erano tutti si poteva ruotare e forse qualcuno non si sarebbe infortunato.
Poi diciamo anche che la rosa non è certo giovane e fa un gioco di intensità e duelli che è molto dispendioso e ogni 3 giorni così è difficile. Dopo tante grandi partite ci siamo chiesti dentro di noi: ma siamo capaci di rifare una gara così?”.
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
