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Lavezzi: "Napoli già vincente, con Allegri può salire ancora! Spero nello Scudetto"
Ezequiel Lavezzi parla del futuro del Napoli, pronto ad affidare la panchina a Massimiliano Allegri, e si mostra fiducioso.
In attesa dell'ufficialità di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, arriva anche il parere favorevole di un grande ex azzurro come Ezequiel Lavezzi. L'argentino ha parlato in conferenza stampa prima dell'evento benefico "Benito Stirpe Live The Dream", esprimendosi sul possibile arrivo del tecnico livornese.
Allegri-Napoli, il pensiero di Lavezzi
"Credo che il Napoli abbia già un ciclo vincente", ha dichiarato il Pocho. "L'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato secondo. Sicuramente, se dovessero prendere Allegri, potrà fare salire la squadra a un livello ancora maggiore". L'ex attaccante ha poi sottolineato il palmarès dell'allenatore toscano: "Ha già vinto campionati in passato e mi auguro che possa riuscirci anche a Napoli".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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