Luca Zingaretti: "Dicevano impossibile al Sud lo Scudetto, ADL ha dimostrato il contrario"

Il noto attore Luca Zingaretti, nel corso della sua recente intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di calcio e nello specifico della squadra che supporta: "Tifo sempre Roma - ammette -. Mia moglie invece è napoletana e ha voluto portare le nostre due figlie alla festa del quarto Scudetto. Ci siamo divertiti, ma quando siamo rientrati a casa - scherza - ho detto alle ragazze: 'Ora si torna giallorossi, altrimenti vi faccio dormire sul terrazzino'".

Di questa Roma che cosa cosa ne pensa? La convince? "Gasperini ha portato una ventata di vitalità, ma aspettiamo prima di giudicare la squadra. C’è una cosa che non capisco, le limitazioni del Fair Play Finanziario: pare che esistano solo per la Roma. A me piacerebbe sognare come stanno sognando da qualche anno i miei amici napoletani: ci hanno detto per anni che gli Scudetti al Sud non si potevano vincere, De Laurentiis ha dimostrato il contrario".

Il Napoli ha speso anche perché ha incassato. In ogni caso, come è riuscito a sovvertire i pronostici e battere le big come Inter, Milan e Juventus? "Con la programmazione e l’attenzione tutto si può fare. E io aspetto di poter festeggiare a Roma dopo essermi divertito alle feste del Napoli".