Lucca-Lang, Allegri predica calma: "Non hanno 500 gare sulle spalle. Serve fiducia"

vedi letture

Napoli, Massimiliano Allegri predica calma su Noa Lang e Lorenzo Lucca: serve dargli fiducia. Il tecnico glissa sulla permanenza

Quale futuro per Noa Lang e Lorenzo Lucca? I due attaccanti sembrano in uscita dal Napoli ma non è certo che si trovi la sistemazione ideale per loro. A questo proposito ha risposto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, pur mantenendosi abbastanza sul vago.

Oltre Lucca, anche Lang non ha dimostrato il suo valore. Quanto ci punta su di loro?

"Lang ha caratteristiche diverse, è un esterno, ma per quello che ho visto io è un buon giocatore, ha buone qualità tecniche ma tutti dobbiamo avere l'ambizione di migliorare tutti i giorni nell'allenamento. Sono anche giovani, non hanno certo 500 partite sulle spalle e possono migliorare, bisogna dargli fiducia e serve entusiasmo".