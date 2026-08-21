Badiashile-Napoli, Mpasinkatu: "Vuole rilanciarsi! Vi racconto il suo percorso..."

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Il ds Malu Mpasinkatu analizza Benoit Badiashile: il difensore può rilanciarsi al Napoli e puntare al ritorno nella Nazionale francese

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu traccia il profilo di Benoit Badiashile e analizza il suo percorso nelle ultime stagioni: "Giocatore che prometteva molto bene, si è consolidato nell'annata del 2021 come uno dei più forti difensori centrali mancini. Poi, dopo che ha fatto benissimo, è andato al Chelsea. Al Chelsea ci sono stati diversi infortuni che ne hanno un po' appesantito la crescita. Però è un giocatore che se sta bene, dà solidità alla difesa, legge bene il gioco, è un bel piede mancino. Poi anche sulle palle alte sa giocare bene", le sue parole a Radio Kiss Kiss napoli.

Napoli per rilanciarsi e tornare in Nazionale

"Il Napoli ultimamente si è affermato un po' come squadra toccasana, e lui ha accettato di venire perché anche altri si sono rilanciati nel campionato italiano. Lui è di origine congolese, della Repubblica Democratica del Congo, ma ha esordito con Deschamps in nazionale. Con l'arrivo di Zidane si altererà un po' tutto, perché quando c'è un nuovo allenatore tante cose vengono riviste. E chissà che un Badiashile formato Italia, formato Napoli, che giocherà ad altissimi livelli, possa ritrovarsi anche la maglia della Francia. Dunque tutto può essere. Ripeto, il Napoli ha fatto un ottimo acquisto".