De Bruyne, Allegri sorpreso: "È già in forma dopo 10 giorni. Sul ruolo..."

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Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre Genoa-Napoli: il nuovo tecnico azzurro elogia la condizione di Kevin De Bruyne. E sul ruolo svela...

Il Napoli ritorna in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata di Serie A contro il Genoa e le parole di Massimiliano Allegri hanno dato diversi spunti e indicazioni. Tra questi, un passaggio su Kevin De Bruyne che ha sorpreso il tecnico livornese per l'ottima forma raggiunta, nonostante si sia aggregato più tardi in ritiro, essendo reduce dal Mondiale.

De Bruyne l'ha avuto più tardi, a che punto è? Dove lo vedi tatticamente meglio? "E' arrivato in ritardo ma è già in una buona condizione, non credevo che dopo 10 giorni fosse già a questo livello. Dove può giocare... i grandi giocatori possono giocare ovunque, sanno giocare ovunque, riescono a trovare la posizione migliore".