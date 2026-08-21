Calendario Napoli, Bucciantini: "È andata male! Como e Inter hanno un vantaggio..."

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Marco Bucciantini analizza il calendario del Napoli e la Serie A: il debutto col Genoa sarà subito un banco di prova per gli azzurri

Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla Serie A prossima al via. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sei più emozionato per l'inizio di campionato o per il calciomercato?

"Per me la prima, da sempre la prima di campionato è la più emozionante di tutte. Scoprire le squadra con tante ambizioni, tante illusioni. È sempre stato il momento più bello della stagione, la prima giornata di campionato. C'è il fascino di una classifica che sabato alle 18 le vede tutte a pari merito".

Il Napoli non è stato fortunato con il calendario delle prime giornate:

"Al Napoli è andata particolarmente male. Comunque, tanti titolari che giocheranno nel Napoli si conoscono già, hanno già giocato in tanti modi. Secondo me me, c'è una grande intelligenza pratica di Allegri. Però il Como e l'Inter sono fra le due squadre che vanno più di conoscenza e hanno sedimentato più conoscenza insieme. Al di là che poi cambieranno due-tre giocatori in queste partite rispetto allo scorso anno, sono ormai anni che giocano lo stesso tipo di calcio. Al Napoli è andata male per questo. Perché Genova è sempre una città particolare, il Genoa è una squadra che comunque ha storia, blasone. E Como e Inter sono due squadre che sai già cosa fanno in campo, quindi sono due squadre che non hanno subito danni dallo stop. È un brutto calendario, certo, però anche le altre squadre non credo che siano lì a festeggiare di giocare contro il Napoli".