Malagò commissario FIGC: “Vittoria del buonsenso, andiamo alle elezioni e non perdiamo tempo”

Malagò commenta la nomina a commissario FIGC, spiega l’accordo con Buonfiglio e punta ad accelerare verso le elezioni.

Giovanni Malagò, nominato Commissario Straordinario della FIGC dopo la decisione del CONI, ha commentato il nuovo incarico spiegando come si è arrivati alla soluzione condivisa con il presidente Luciano Buonfiglio. “Penso che ognuno di voi sia in grado di dire se c’è un vincitore o uno sconfitto, o magari non c’è nessuno dei due. Incomprensioni mi sembra eufemistico. Ieri in una telefonata, Buonfiglio mi ha chiesto di incontrarsi oggi, c’è stata una proposta che io sento di condividere in pieno ed è stata confermata da tutti nella Giunta. Non c’è stato nessun tipo di problematica legata a questo. L’ho fatto per amore dello sport, del CONI, per evitare spaccature e imbarazzo”. Malagò ha quindi sintetizzato il proprio stato d’animo: “Mi sento tranquillo, in questo senso ci sono stati anche dei ragionamenti di buonsenso. Perché stiamo parlando solo di buonsenso”.

Malagò commissario FIGC: “Andiamo alle elezioni e non perdiamo tempo”

Il nuovo commissario vuole accelerare il percorso verso le elezioni: “Penso che sia la vittoria del buonsenso. Mi sento più responsabilizzato come Commissario senza alcun tipo di vice. Adesso vado in ufficio e guardo l’agenda. Il 7 dicembre per molti di voi e qualche delegato potrebbe essere un ponte. I calciatori mi dicono che sono disponibili solo il lunedì per votare. Andiamo alle elezioni e non perdiamo del tempo”. Malagò ha inoltre ribadito il rapporto con le componenti federali: “Il calcio sempre dalla mia parte? Non so come si possa pensare il contrario. Tutte le componenti mi hanno sempre confermato la fiducia”.

Sul possibile ritorno di Diana Bianchedi, Malagò ha preferito non sbilanciarsi: “Tutto abbastanza divertente: da una parte devo essere tesserato, dall’altra non devi avere conflitti d’interesse con le società. Ma questa è la vita e affrontiamo tutto con forza. Buonfiglio mi ha anticipato prima della Giunta questa sua richiesta, mi manderà anche una lettera. Diana Bianchedi tornerà? Non penso che sia un tema che debba affrontare il commissario ma il presidente”.

Infine, Malagò ha annunciato un imminente incontro in ambito UEFA e commentato positivamente il momento della Nazionale: “Io domattina parto per Berlino con meeting UEFA con Ceferin. Nazionale? Sono molto felice. Siamo dentro un percorso molto lungo, abbiamo attraversato momenti difficili. Ho partecipato alle vostre conferenze stampa, non ci potrà essere sempre questo entusiasmo. Mi ha impressionato vedere 4 milioni di italiani che hanno seguito i messaggi dopo la partita. Merito di Mancini, i giocatori, Ranieri e Baldini”.